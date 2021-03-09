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Уряд продовжуватиме збільшувати присутність українських виробників на світових ринках, - Прем’єр-міністр

Уряд продовжуватиме збільшувати присутність українських виробників на світових ринках, - Прем’єр-міністр

Цього року розпочався перегляд Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, зокрема торговельних додатків. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції з нагоди року роботи Уряду.

«Ми розпочали роботу над так званим «промисловим безвізом». Що означає цей пункт у частині повної і всеохоплюючої зони вільної торгівлі? Це означає, що квоти для окремих українських товарів на європейському ринку будуть мінімізовані або зняті зовсім», — зазначив Денис Шмигаль.

Як відзначив Прем’єр-міністр, на сьогодні майже 14 тисяч українських підприємців присутні на європейському ринку й Уряд працюватиме над збільшенням цієї присутності.

«Це невідворотний шлях, яким ми будемо рухатися. Європа все більше відкриватиме свої ринки для України. І український бізнес має до цього готуватися», — сказав очільник Уряду.

Денис Шмигаль додав, що Україна веде перемовини щодо лібералізації торгівлі з низкою країн, зокрема з Туреччиною і Канадою.

«Перемовини, щодо угоди про вільну торгівлю з Туреччиною вийшли на фінішну пряму. Також ми обговорюємо зміни в частині розширення угоди про вільну торгівлю з Канадою», — зауважив очільник Уряду.

Источник: kmu.gov.ua

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