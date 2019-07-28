Уряд та ЄБРР запустять нове ядерне сховище на ЧАЕС

Підписання відповідної угоди збільшить обсяг фінансування ЄБРР та зменшить навантаження на держбюджет.

Кабінет міністрів схвалив розпорядження про підписання угоди між Урядом, Європейським банком реконструкції та розвитку та Держатомрегулювання, який передбачає збільшення обсягу фінансування ЄБРР проекту з введення в експлуатацію нового сховища відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС.

«Схвалити проект Угоди між Європейським банком реконструкції та розвитку (як розпорядником коштів гранту з рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державною інспекцією ядерного регулювання України (як одержувачем) про внесення змін № 2 до Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (як розпорядником коштів гранту з рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України (як одержувачем)», – йдеться в розпорядженні.

Підписання угоди збільшить обсяг фінансування ЄБРР робіт з провадження ліцензійного процесу стосовно введення в експлуатацію нового сховища відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС (СВЯП-2), що сприятиме завершенню будівництва СВЯП-2» у відповідності до міжнародних стандартів, забезпеченню уведення в експлуатацію цієї ядерної установки із урахуванням найкращої світової практики та міжнародного досвіду.

Не так давно новий безпечний саркофаг над четвертим енергоблоком ЧАЕС був введений в експлуатацію. Також повідомлялося, що Чорнобильська атомна електростанція відновила роботу заводу по переробці рідких радіоактивних відходів.

Источник: elektrovesti.net

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