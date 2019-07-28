Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:55
Просмотров: 74

Уряд та ЄБРР запустять нове ядерне сховище на ЧАЕС

Уряд та ЄБРР запустять нове ядерне сховище на ЧАЕС

Підписання відповідної угоди збільшить обсяг фінансування ЄБРР та зменшить навантаження на держбюджет.

Кабінет міністрів схвалив розпорядження про підписання угоди між Урядом, Європейським банком реконструкції та розвитку та Держатомрегулювання, який передбачає збільшення обсягу фінансування ЄБРР проекту з введення в експлуатацію нового сховища відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС.

«Схвалити проект Угоди між Європейським банком реконструкції та розвитку (як розпорядником коштів гранту з рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державною інспекцією ядерного регулювання України (як одержувачем) про внесення змін № 2 до Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (як розпорядником коштів гранту з рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України (як одержувачем)», – йдеться в розпорядженні.

Підписання угоди збільшить обсяг фінансування ЄБРР робіт з провадження ліцензійного процесу стосовно введення в експлуатацію нового сховища відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС (СВЯП-2), що сприятиме завершенню будівництва СВЯП-2» у відповідності до міжнародних стандартів, забезпеченню уведення в експлуатацію цієї ядерної установки із урахуванням найкращої світової практики та міжнародного досвіду.

Не так давно новий безпечний саркофаг над четвертим енергоблоком ЧАЕС був введений в експлуатацію. Також повідомлялося, що Чорнобильська атомна електростанція відновила роботу заводу по переробці рідких радіоактивних відходів.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Україні запускають мобільний додаток для перевірки стану доріг
Сегодня 11:46    48
Отжатое оккупантами предприятие «Мотор Сичи» проводит консервацию оборудования и разгоняет персонал – ИС
Сегодня 10:46    94
Кооперація із Таїландом дозволяє Україні запустити у серійне виробництво командно-штабний БТР-3КШ, – Гендиректор Укроборонпрому
Сегодня 10:08    75
На закарпатском округе, где победил Балога, начали пересчет голосов
Сегодня 08:38    111
Пенсія для освітянина: повернення призначення за вислугу років
Сегодня 08:26    165
На Вінниччині висадили горіхову плантацію у 1000 га
Сегодня 07:27    118
SkyUp восени запускає ще три нових внутрішніх рейси
Сегодня 06:54    119
Волкер озвучил два варианта обмена украинских пленных
Сегодня 06:21    187
День Крещения Руси-Украины: 28 июля марафон на "Прямом"
Сегодня 06:00    116
Пацієнти з раком крові отримають ефективні безоплатні ліки
27.07.2019 11:39    136
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 