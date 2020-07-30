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Уряд врегулював питання інвентаризації майна державних підприємств, які приватизуються

Уряд врегулював питання інвентаризації майна державних підприємств, які приватизуються

29 липня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про внесення змін до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств , що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.1993 року №158.

Відтепер, до функцій інвентаризаційної комісії, яка утворюється для інвентаризації майна державних підприємств, які приватизуються, віднесено виявлення майна, що не підлягає приватизації відповідно до законодавства.

Постановою також покладається відповідальність за результати виявлення такого майна на голову та членів інвентаризаційної комісії.

Прийняте рішення дозволить збільшити прозорість та відкритість інформації про об’єкти приватизації для потенційних інвесторів, які матимуть вичерпні дані про статус усього майна на об’єктах приватизації.

Источник: spfu.gov.ua

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