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Уряд ухвалив рішення, яким врегульовує процес підготовки ПАТ «Центренерго» до приватизації

Уряд ухвалив рішення, яким врегульовує процес підготовки ПАТ «Центренерго» до приватизації

Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №111 «Про визначення радника для підготовки до приватизації та продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Центренерго» розміром 78,289 відсотка статутного капіталу товариства та оплати його послуг».

Необхідність ухвалення зазначеного розпорядження зумовлене тим, що на сьогодні, згідно з чинними нормативно-правовими актами, строк розміщення акцій та термін дії висновку про вартість державного пакета акцій ПАТ «Центренерго» закінчився, як і строк повноважень Радника з підготовки до приватизації та продажу державного пакета акцій ПАТ «Центренерго», який сплив 30 червня 2019 року.

Прийняте Урядом розпорядження врегульовує процес приватизації пакета акцій ПАТ «Центренерго» для забезпечення можливості подальшого відбору та залучення Радника з приватизації для підготовки активу до прозорого аукціону.

Источник: spfu.gov.ua

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