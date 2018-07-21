Уряд збирається ретельніше контролювати статки багатих українців

З 1 січня 2019 року багаті українці можуть опинитися під посиленим контролем податківців.

Такий проект закону напередодні розробив Мінфін, йдеться у матеріалі «ЕП».

В ньому відзначається, що в розумінні Мінфіну платник податків з високими статками — це той, хто відповідає одному з наступних критеріїв.

Перший критерій. Платник є кінцевим бенефіціаром великого платника податків.

Другий критерій. Багатий українець — той, хто напряму чи опосередковано володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або права голосу придбаних акцій податкового резидента іншої держави з доходами більше 1 млн євро за рік, що передує звітному.

Третій критерій. Багатими вважатимуться українці з річним доходом понад 50 млн гривень.

«Отже, якщо платник податків має статус «особи з великими статками», це буде відображатися в державному реєстрі фізичних осіб», - йдеться у статті.

Як наголошується, для багатих українців законопроект запроваджує штрафи за несвоєчасне подання податкових декларацій. Розмір штрафу — 10% від суми нарахованого податку на доходи фізичних осіб.

Крім цього, податківці зможуть довше перевіряти декларації заможних громадян. Так, згідно із запропонованим варіантом, контролюючі органи матимуть право перевірити правильність даних у податкових деклараціях протягом 3650 днів (10 років) з дня подання декларації.

За інформацією ЗМІ, доопрацювання законопроекту може тривати як мінімум до вересня.

За даними автора, перспективи його прийняття нечіткі. Провести документ через Кабмін та парламент буде складно, тому що він зачіпає кілька чутливих моментів.

Перший стосується розкриття банківської таємниці. Другий пов’язаний з можливим тиском з боку податківців після отримання нових повноважень на платників.

Третій — доступ ДФС до банківської таємниці напередодні виборів може мати непередбачувані наслідки і розкрити небажані фінансові зв'язки.

Источник: newsua.one

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