Уряд збільшив збори, що сплачуються за реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності
Кабінет Міністрів України ухвалив ініційовані Мінекономрозвитку зміни до порядку та розмірів сплати зборів за реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності. Відповідна постанова Уряду вносить зміни до попередніх постанов Кабінету Міністрів України № 1756 від 27 грудня 2001 року та № 1716 від 23 грудня 2004 року, що визначають державну політику у цій сфері.
Так, зокрема, Уряд збільшив розміри зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, а також розміри зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Метою цих змін є осучаснити рівень зборів за реєстрацію та охорону прав інтелектуальної власності відповідно до економічних реалій в Україні. У свою чергу це дасть додаткові ресурси, необхідні для підвищення якості послуг щодо охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності згідно з сучасними вимогами українського бізнесу, а також потребами вдосконалення та модернізації функціонування системи охорони прав інтелектуальної власності в Україні та її суб’єктів.
Також, урядова постанова має на меті привести рівень зборів за реєстрацію та охорону прав інтелектуальної власності в Україні до світових і, зокрема, європейських стандартів, що у свою чергу забезпечують достатній ресурс для організації якісних послуг із захисту прав інтелектуальної власності.
Більш детально про обгрунтування необхідності та очікувані результати збільшення рівня сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, ви можете ознайомитись з презентації за посиланням: http://bit.ly/2Rl5GVy.
Источник: me.gov.ua