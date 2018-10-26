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Урядом прийнято постанову для забезпечення реалізації механізму «Єдиного вікна» на митниці

Урядом прийнято постанову для забезпечення реалізації механізму «Єдиного вікна» на митниці

Уряд підтримав розроблений Міністерством фінансів України проект постанови «Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)».

Даний проект розроблено для забезпечення реалізації Закону України від 6 вересня 2018 р. № 2530-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України».

Зокрема, Кабінетом Міністрів України затверджено:

перелік товарів, які в разі ввезення на митну територію України (в тому числі з метою транзиту) підлягають заходам офіційного контролю;

перелік документів і відомостей, що підлягають перевірці під час попереднього документального контролю.

Також з метою приведення у відповідність до положень закону про «єдине вікно» на митниці, 27 постанов Уряду визнано такими, що втратили чинність.

Источник: minfin.gov.ua

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