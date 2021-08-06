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06.08.2021 18:32
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Урожай зерна: рекорды на Харьковщине

Урожай зерна: рекорды на Харьковщине

На опытном поле Харьковского аграрного университета имени Докучаева вырастили рекордный урожай яровой пшеницы 2 сортов.

Специалисты рассказывают, погодные условия в этом году оптимально подошли для выращивания зерновых культур, и уверяют: такого урожая не было за последние 30 лет.

Михаил Бобро, професор ХНАУ им. Докучаева

На нашому полі в цьому році біля 2.5-3 тони урожаю з гектара. Тому всім господарствам, кому вдасться це подивитися і на майбутнє обов’язково заготовляти яру пшеницю - і м’яку, і тверду. Це буде важливим додатком до продовольчих культур нашої держави

Профессор Михаил Бобро признаётся, что в 2022 году аграрии планируют вырастить еще больший урожай - зерно яровой пшеницы можно использовать для выпечки хлеба, булок, высших сортов макарон.

Михаил Бобро, професор ХНАУ им. Докучаева

Для випікання хліба яра мяка пшениця і найкраща тверда пшениця для макаронних виробів. Оце ми різні макарони завозимо з Італії і так далі, але наша тверда пшениця прекрасна для макаронних цілей

В Харьковской облгосадминистрации рассказывают, что жатва в этом году хоть и началась на неделю позже, но это не повлияло на урожай. Сейчас специалисты прогнозируют, что результат ожидают не меньше, чем прошлые года, поэтому регион будет в лидерах.

По последним данным, аграрии собрали уже почти 3 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых культур.

Андрей Измайлов, руководитель Департамента агропромышленного развития ХОГА

Більше 200 тисяч ранніх зернових та зерново-бобових намолотили господарства 4 районів. За результатами тижня, лідерами є господарства Ізюмського району, Богодухівського району, Чугуївського та Лозівського районів

Всего в Харьковской области уже собрали более половины урожая. Точные цифры обещают обнародовать в конце августа.


Агентство Телевидения Новости

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