Урожайность зависит от погоды: аграрии надеются на хороший урожай и хорошие предложения на рынке

Подсолнечник в полях близ села Знаменка, что в 60 километрах от Харькова, зацвел в середине июля. В этом году, рассказывают агрономы, засеяли этой культурой площадь около 4 тысяч гектаров. Внесли все необходимые удобрения для борьбы с сорняками и вредителями. Теперь урожайность зависит от погоды. Если она будет сохраняться теплой, но не жаркой, и хватит умеренных осадков, то такие условия для подсолнечника будут идеальными.

Сергей Мизяк, главный агроном СООО "Лан":

Тепер, в основном, налив зерна залежить від того, як складуться погодні умови. Чи буде достатня вологозабезпеченість грунту, і яка буде температура повітря у період наливу. Чи запече його, чи не запече. В прошлом році господарство убрало соняшник з врожайністю 28 центнерів з гектара. На цей рік потенціал стоїть не менший, я б сказав, навіть кращий. Як дійде до уборки - будем підсумовувать пізніше.

В прошлом году стоимость семян подсолнечника, а впоследствии и цена масла, выросла до космического уровня. Из-за засухи на Юге, в частности в Одесской и Николаевской областях, спрос на эту аграрную продукцию вырос в разы. Благодаря подсолнечнику сельские хозяйства Харьковщины повысили рентабельность производства, отмечают аграрии. Доходы позволили не только выйти "в ноль", но и приобрести новую технику. Итак, специалисты, хотя и осторожны с прогнозами, но надеются на хороший урожай и хорошие предложения на рынке.

Сергей Байрачный, генеральний директор СООО "Лан":

Очікування - хотілося б, щоб ціни на соняшник збереглися, тому що це піднімає економіку господарства. На даний період, які ціни будуть на соняшник, яка буде цінова політика - прогнозувати дуже складно. Ну, я так думаю, що вона не опуститься нижче 15 тисяч за тонну. А буде час - воно покаже, які будуть пропозиції.

Собирать урожай подсолнечника аграрии планируют в начале сентября. Затем на этих полях, используя новые технологии, будут сеять озимую пшеницу. В течение последних 3 лет этот метод позволяет получить хороший урожай зерна высокого класса.





Агентство Телевидения Новости