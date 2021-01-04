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Ушла эпоха: поддержка Adobe Flash прекращена

Ушла эпоха: поддержка Adobe Flash прекращена

Компания Adobe запланировала прекращение поддержки своего (печально) известного ПО Flash после 31 декабря 2020 года. Итак, 2020 год завершился, а вместе с ним ушёл в историю и Adobe Flash.

Уже 1 января 2021 года браузеры начали отключать Flash. Корпорация Microsoft заблокирует его в большинстве версий Windows. Сама компания Adobe начнёт блокировать Flash-контент с 12 января. Вместо запуска такого содержимого будет отображаться кнопка, после нажатия на которую пользователя перенаправят на страницу Adobe с информацией об окончании жизненного цикла платформы.

Мультимедийная платформа Adobe Flash имела важное значение в истории интернета. Она позволяла создавать мультимедийный и интерактивный контент для сайтов – начиная простыми анимированными баннерами, заканчивая веб-приложениями и играми. Flash-контент получил широкое распространение, что привело к длительному его использованию. Но вместе с тем, платформа отличалась и высокой уязвимостью.

В итоге, разработчики некоторых браузеров начали отказываться от Adobe Flash ещё около 10 лет назад. В 2015 году Adobe обратилась к разработчикам с просьбой перейти на стандарт HTML5. А уже в 2017 году сама компания Adobe объявила о прекращении поддержки Flash в скором будущем. И вот, это будущее без Flash наступило. Однако нельзя сказать, что эта технология безоговорочно канет в Лету. Internet Archive хранит Flash-игры и анимацию, в том числе такие известные хиты, как Peanut Butter Jelly Time.

Источник: itc.ua

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Темы: интернет

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