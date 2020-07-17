Успішна приватизація Готелю «Дніпро» – держава отримає 1 млрд 111 млн 111 тис. 222 гривні

Відбувся аукціон приватизації Готелю «Дніпро» з переможною ставкою в розмірі 1 млрд 111 млн 111 тис. 222 гривні.

Подія широко висвітлювалася засобами масової інформації, в інтерактивному режимі транслювався хід аукціону та відбувся ряд експертних панелей за участі Голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка, творців платформи Prozorro.Продажі, представників Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства фінансів, Державного управління справами, Transparency International Україна та Американо-Української Ділової Ради (USUBC).

За словами Голови Фонду державного майна України, приватизація Готелю «Дніпро» має на меті також і повернення довіри суспільства до приватизації.

«Прозора приватизація Готелю «Дніпро» довела, що часи закритих процесів минули. Влада реальними діями засвідчує, що вона відкрита до людей, до інвесторів», – заявив Дмитро Сенниченко.

Приватизація цього унікального об’єкта готельної інфраструктури з самого початку привернула неабияку увагу суспільства.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), з метою забезпечення максимально прозорої приватизації державних активів, на прохання ФДМУ залучило через Програму USAID «Конкурентоспроможна економіка України» Baker McKenzie – до юридичного аудиту, DELTA Ukraine – до технічного аудиту, Cushman & Wakefield – до підготовки техніко-економічного обґрунтування, а IDeals до розробки віртуальних кімнат даних. Всебічна оцінка об’єкта приватизації дає інвестору реальну картину, на основі чого інвестор пропонує конкурентну ціну, а держава отримує інвестиції.

Все це стало передумовою успішного залучення до участі в аукціоні 29 учасників, які на рівних умовах змагалися за право власності на готель «Дніпро».

Источник: spfu.gov.ua

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