Установка подоконника в Киеве: особенности и плюсы пластикового подоконника

Окна не только открывают вид на улицу, но и добавляют дизайнерские акценты жилому пространству. Придать обстановке индивидуальность удаётся с помощью изящного внутреннего подоконника. Он создаёт место для красивых аксессуаров, растений или служит местом для хранения.

Установка подоконника из пластика – это решение в пользу изделия с привлекательным дизайном и прочной износостойкой поверхностью с особой микрошероховатой структурой поверхности. Это делает их особенно гигиеничными и простыми в уходе, эксплуатации. Но это далеко не все их достоинства.

Основные преимущества пластиковых подоконников

Эти изделия уже неоднократно доказали свою практическую ценность, и поэтому очень популярны. К их основным преимуществам можно отнести:

Чрезвычайно прочный и лёгкий профиль толщиной всего 2 см. Он сохраняет форму и геометрию благодаря особой сотовой структуре с рёбрами жёсткости;

Невосприимчивость к влаге, воздействию солнечного света и других факторов среды. Сюда же можно отнести хорошую термостойкость, устойчивость к возгораниям;

Высокая устойчивость к царапинам. Поверхность изделия покрывается специальной акриловой декоративной плёнкой. Она не только обеспечивает подоконникам шикарный вид, но также делает их устойчивым к царапинам. Благодаря этому они надолго сохраняют свой изначальный привлекательный вид;

Универсальность. Можно без проблем выбрать подоконник в большом диапазоне глубины (от 16 до 60 см), а также под окна всех распространённых размеров.

К тому же, пластиковые подоконники имеют демократичную стоимость. В сочетании с огромным разнообразием дизайна это делает их едва ли не идеальными с точки зрения соотношения цена/качество.

Что нужно знать про особенности пластиковых подоконников?

Сами по себе подоконные доски из ПВХ не имеют особых недостатков, которые сказывались бы на их эксплуатации. Однако их установка имеет ряд особенностей. Допустив ошибки при монтаже, можно столкнуться с рядом неприятностей, от испорченного вида оконного проёма до нарушения работы радиаторов отопления.

Самые типичные ошибки:

Непроизвольное смещение изделия в процессе монтажа. Из-за этого могут возникнуть пустоты, провоцирующие деформации или даже поломку доски.

Отсутствие поддержки при слишком широком подоконнике. Когда он выступает за пределы проёма на треть, обязательно требуется установка поддерживающих кронштейнов. В противном случае нагрузка на край может элементарно его сломать.

Не выдержано расстояние между подоконником и батареей отопления. Дистанция между двумя элементами должна составлять не менее 10 см в зависимости от типа отопительного устройства. Иначе будет нарушена циркуляция тёплого воздуха и будут проблемы с обогревом помещения.

Раннее удаление груза. Для того, чтобы расширяющаяся монтажная пена не сместила подоконник, на него устанавливается груз для давления. Если снять его слишком рано, то не будет обеспечено достаточно прочного крепление, и полноценно эксплуатировать изделие не получится.

Установка подоконника требует учёта и многих других нюансов. Если же вы не хотите вникать во все нюансы, всегда можно заказать услугу по монтажу подоконников в специализированной компании VIZER.

Почему установку подоконников лучше доверить профессионалам?

Мастера VIZER имеют обширный опыт выполнения проектов любой сложности. Обратившись в компанию, вы получите гарантированный результат и не переплатите при этом. Вы будете уверены, что подоконник будет установлен идеально ровно, по всем правилам и прослужит вам много лет.