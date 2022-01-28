УЗ витратить 300 мільйонів на консультації по модернізації пасажирських перевезень

Філія "Укрзалізниці" "Пасажирська компанія" оголосила тендер на закупівлю консультанційних послуг з модернізації вертикалі пасажирських перевезень, стартова ціна закупівлі - 304,5 млн грн.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.

Проведення аукціону заплановане на 14 березня 2022 року.

Зазначається, що період надання консультаційних послуг: по 31 грудня 2023 року.

Водночас, за словами ексміністра інфраструктури Владислава Криклія, "нечуваний на теренах України по вартості консалтинг на суму понад 300 млн грн не секрет, що виписано під Дойчебан консалтинг (DB engineering & consulting)".

Криклій додає, що це дуже дорого - за його словами, "представники великої четвірки всі разом надали б послуги суттєво дешевше".

За словами Криклія, такі гроші краще було б спрямувати на інші цілі: інвестиції в зношену інфраструктуру, оновлення пасажирських вагонів, доплати залізничникам.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" у 2022 році передасть в управління Deutsche Bahn DB Engineering & Consulting пасажирські перевезення.

"Укрзалізниця" і Deutsche Bahn Engineering&Consulting уклали договір щодо консалтингу у сфері пасажирських перевезень - у разі успішної співпраці вже у 2022 році німці можуть взяти в управління ці перевезення.

Фахівці Deutsche Bahn E&C почали роботу над проєктом удосконалення пасажирських перевезень в Україні - очікується, що Deutsche Bahn E&C надасть проєкт звіту з рекомендаціями до кінця цього року.

Президент Володимир Зеленський оголосив про старт нового напрямку "Великого будівництва" - "Нова Українська залізниця".

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»