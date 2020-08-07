З 1 серпня в Україні запустили ринок газу для населення: що це означає?

1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення. Це означає, що відтепер українці самі можуть вільно міняти газового постачальника.

Довгі роки ціни на газ в Україні регулював Кабінет міністрів через НАК Нафтогаз України. Компанія була зобов’язана продавати газ посередникам-монополістам, які вже з націнкою перепродавали його українцям. Спочатку Нафтогаз продавав газ так званим облгаззбутам, які потім постачали паливо з націнкою домогосподарствам і промисловим споживачам.

Тепер Нафтогаз України може напряму продавати газ населенню, як і інші постачальники, а українці без перешкод обирати і змінювати постачальника.

З 1 серпня ціни на газ для населення, як і з 2015 року для промисловості, визначає ринок. Газові постачальники тепер самі вправі вирішувати, за скільки продавати газ споживачеві, а Нафтогаз – більше не повинен продавати газ населенню через газзбути.

До 1 серпня Нафтогаз, в рамках покладених на нього обов’язків Кабміном, повинен був продавати газ збуту на потреби населення. Останні виступали гарантом безперебійних поставок газу домогосподарствам в кожній області України. Але цей обов’язок було скасовано.

Відтепер, якщо споживач через форс-мажор залишиться без постачальника (наприклад, він стане банкротом), його замінить постачальник останньої надії (ПОН). І у споживача буде до 60 календарних днів, щоб знайти собі нового постачальника.

У перспективі активна конкуренція на ринку відкриє для населення безліч можливостей, яких він був позбавлений ще при старій моделі газового ринку. Домогосподарства, наприклад, зможуть обирати для себе постачальників зі зручним сервісом, вигідними пропозиціями або брати участь в акціях на зразок тих, що роблять провайдери інтернет-послуг і мобільні оператори.

Аби відмовитись від чинного постачальника газу, з 1 липня споживач має подати майбутньому трейдеру всього декілька документів: заяву на приєднання, паспорт, ідентифікаційний податковий номер, останню платіжку за газ і свідоцтво про право власності на житло або довіреність.

Все інше зробить новий постачальник і перехід відбудеться автоматично.

У перспективі ціна газ для населення буде змінюватися в залежності від попиту і пропозиції. Традиційно взимку попит зростає, через що тарифи на газ йдуть вгору пропорційно зростанню споживання. Але вже влітку, коли попит мінімальний – ціни знову відкочуються назад.

Проте говорити про різке зростання ціни не варто. Цей сценарій Україні не загрожує, як мінімум, через рекордні 22 млрд кубічних метрів газу, накопичених в підземних сховищах. До жовтня накопичений об’єм може сягнути 26 млрд кубів.

Цих запасів має вистачити, щоб зберегти ціни на газ в країні на відносно низькому рівні навіть в розпал опалювального сезону.

Источник: uprom.info

Автор: Волошин Павло

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