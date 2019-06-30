З аеропорту Бориспіль почали відправляти літаки з черешнею
З міжнародного аеропорту Бориспіль в Гонконг вперше відправили комерційну партію української черешні.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.
“Черешня — один з наших нових проєктів. Перша партія була пробна. Дві тонни були експортовані в Гонконг кілька тижнів тому. Клієнту сподобалося. Десять тонн — повноцінна партія — вилітає сьогодні”, – розповів Олексій Пенкаускас, генеральний директор ТОВ “ФФ Карго Сервіс Україна” під час виступу на конференції, організованій логістичною компанією ZAMMLER GROUP.
Партія відправлена літаком авіакомпанії Turkish Cargo – вантажного підрозділу Turkish Airlines. Очікується, що аналогічні обсяги черешні будуть відправлятися з Борисполя за цим напрямком до трьох разів на тиждень протягом трьох місяців.
У бесіді з журналістом, Олексій Пенкаускас додав, що постачання черешні в Гонконг з України в цьому році почалися вперше. Раніше ягоду на цей ринок переважно постачали з Чилі й Туреччини.
В “ФФ Карго Сервіс Україна” не розкривають одержувача і відправника вантажів, посилаючись на внутрішні правила компанії.
“ФФ Карго Сервіс Україна” входить до групи Global GSA Group. Є вантажним генеральним агентом в Україні для 7 авіакомпаній: airarabia, AirSerbia, airBaltic, SWISS, Singapore airlines Cargo, DHL Aviation і Turkish Cargo.
За 5 місяців 2019 року компанія відправила 812 тонн експортних вантажів.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу