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З аеропорту Бориспіль почали відправляти літаки з черешнею

З аеропорту Бориспіль почали відправляти літаки з черешнею

З міжнародного аеропорту Бориспіль в Гонконг вперше відправили комерційну партію української черешні.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

“Черешня — один з наших нових проєктів. Перша партія була пробна. Дві тонни були експортовані в Гонконг кілька тижнів тому. Клієнту сподобалося. Десять тонн — повноцінна партія — вилітає сьогодні”, – розповів Олексій Пенкаускас, генеральний директор ТОВ “ФФ Карго Сервіс Україна” під час виступу на конференції, організованій логістичною компанією ZAMMLER GROUP.

Партія відправлена літаком авіакомпанії Turkish Cargo – вантажного підрозділу Turkish Airlines. Очікується, що аналогічні обсяги черешні будуть відправлятися з Борисполя за цим напрямком до трьох разів на тиждень протягом трьох місяців.

У бесіді з журналістом, Олексій Пенкаускас додав, що постачання черешні в Гонконг з України в цьому році почалися вперше. Раніше ягоду на цей ринок переважно постачали з Чилі й Туреччини.

В “ФФ Карго Сервіс Україна” не розкривають одержувача і відправника вантажів, посилаючись на внутрішні правила компанії.

“ФФ Карго Сервіс Україна” входить до групи Global GSA Group. Є вантажним генеральним агентом в Україні для 7 авіакомпаній: airarabia, AirSerbia, airBaltic, SWISS, Singapore airlines Cargo, DHL Aviation і Turkish Cargo.

За 5 місяців 2019 року компанія відправила 812 тонн експортних вантажів.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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