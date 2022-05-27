Із червня Україна експортуватиме товари до Британії без мит, – Свириденко

Україна розраховує, що вже на початку червня почнуть діяти нульові митні ставки на експорт українських товарів до Великої Британії. Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко після зустрічі з держсекретарем з питань міжнародної торгівлі Великобританії Енн-Марі Тревельян.

“Це дозволить українським експортерам збільшити обсяг вивозу продукції”, – сказала вона.

За словами Свириденко, йдеться, насамперед, про такі товари, як борошно, зерно, молочна продукція, м’ясо птиці та напівфабрикати, мед, кукурудзу, цукор. Це дасть змогу залучити до країни додаткові обсяги валютної виручки, що позитивно вплине на макрофінансову стабільність в державі.

Свириденко не виключає, що завдяки лібералізації торгівлі у 2022 році варто очікувати значного зростання товарообігу між Україною та Британією.

Перша віцепрем’єр-міністерка також повідомила, що країни узгодили проведення у червні інвестиційної конференції, де Україна очікує отримати безпрецедентну бізнес-підтримку для розбудови.

Нагадаємо, раніше Свириденко також повідомила, свій внесок у відновлення України після завершення війни може зробити Республіка Корея. Про це йшлося на зустрічі у Давосі з представницею Офісу президента країни На Кьон-вон.

Агентство Телевидения Новости