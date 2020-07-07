З екраном, м’якими кріслами та вбиральнею в будівлі: як виглядатиме ККЗ “Україна” після ремонту (ВІДЕО)

У харківському ККЗ “Україна” понад рік триває перша масштабна реконструкція.

З новими м’якими кріслами, великим монітором, кулісами, підсвіткою стін та стелі – ззовні. З повною заміною комунікацій, утепленим фасадом, вдосконаленою вентиляцією – зсередини. Так ККЗ “Україна” виглядатиме вже наприкінці цього року. Перша велика реконструкція будівлі триває з 2019-го.

Бонус для артистів – у гримерках з’являться душові. Для глядачів туалет тепер буде всередині будівлі. На реконструкції фасаду вже поставлено крапку. Було ось так, а стало так.

ККЗ – не просто концертний майданчик, а пам’ятка архітектури. Треба було так впровадити сучасні технології, щоб будівля не втратила історичної цінності, каже науковий керівник реставраційних робіт Володимир Лопатько. Він стежить за збереженням спадщини, а от Юрій Потикун – головний архітектор. Розповідають: особливо пишаються унікальною покрівлею. І додають: усе в цій конструкції слугуватиме для потужної акустики.

Володимир Лопатько, науковий керівник ремонтно-реставраційних робіт ККЗ “Україна”

И в проекте, и в натуре реализуется подвесной потолок из звукоакустических плит – акустика будет хорошая. Расчеты там были выполнены специалистами. Это подтверждает, что они будут соответствовать всем требованиям эстрадных концертов.

У приміщенні знаходитиметься система моніторингу, яка попереджатиме про погіршення стану конструкцій, а от система пожежогасіння, зізнаються фахівці, з’явиться вперше. У холодну пору року під кожне сидіння подаватиметься тепле повітря, та й сама будівля тепер націлена на енергозбереження. У проєкті зали передбачені інклюзивність та доступність. Ззовні ККЗ також прикрасили.

Юрій Потикун, головний архітектор проєкту реконструкції ККЗ “Україна”

Главный фасад имеет систему подсветки – она заряжена в компьютер. Цветовые подсветки разного цвета – играющие, переливающиеся. Интересно.

Реконструкцію проводить КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство”. Це комунальне підприємство, за твердженням антикорупціонерів, неодноразово ставало фігурантом кримінальних справ щодо неефективного використання бюджетних грошей. На реконструкцію ККЗ місто виділило понад 70 мільйонів гривень.

Дмитро Булах, голова ГО “Харківський антикорупційний центр”

Большой вопрос, насколько обоснован этот тендер, насколько обоснована реконструкция и ее стоимость. Я думаю, что 73 миллиона – не последняя цифра и она будет еще расти.

Кіноконцертна зала, яку зараз вже доречніше називати просто “концертна”, ще понад 50 років тому була літньою естрадою. Історія будівлі такої незвичної форми почалася, коли сцену вирішили накрити дахом. Тоді група архітекторів, чиї проєкти схвалило журі, мала на меті побудувати щось незвичне. Вантова безопорна конструкція площею понад 2 тисячі квадратних метрів стала новою хвилею в архітектурі не тільки України, а й всього тодішнього СРСР.

Володимир Лопатько, науковий керівник ремонтно-реставраційних робіт ККЗ “Україна”

Мы на сегодняшний день имеем вот это уникальное здание, которое послужило прототипом для объекта и в Херсоне, на удивление, в Днепропетровске появилось что-то подобное, небольшое.

Панно біля входу теж посвіжішало. Як розповіли архітектори, через сирість та старість мозаїка просто відділилася від стіни, і зробити її міцнішою та не зламати остаточно – було завданням не з простих. Але скульптору Сергію Ястребову це вдалося. Малюнок містить унікальні археологічні знахідки. Як розповідають експерти, один шматочок був частиною посуду ще за імператорських часів. І переконують: у тих, хто знайде його на картині, здійсниться заповітна мрія.

Аліка Піхтерева, кореспондентка

Із цим панно також пов’язана історія, яка вже більше нагадує легенду. За кілька місяців до здачі проєкту в експлуатацію керівництво з Києва вирішило прислати спеціаліста з монументального живопису з готовим ескізом панно. На ньому були зображені вхід до зоопарку, спортсмени та жінка з роялем. Коли спеціалістка побачила готовий варіант, сіла на клумбу та гірко заплакала. А потім взяла лопату та зчесала половину картини. Коли ж вона поїхала, архітектори у терміновому порядку завершували проєкт. Так з’явилася будівля Держпрому, сонце, але жінка з роялем таки залишилася на місці.

Відреконструйований фасад містяни вже активно коментують у соцмережах.

У наступному році, кажуть архітектори, глядачі зможуть оцінити і “начинку” оновленої будівлі.

Источник: objectiv.tv

Автор: Аліка Піхтерева, Вікторія Яковенко

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