З початку року до бюджету надійшло 118 млрд грн податку на доходи фізичних осіб

У січні - червні 2019 року до зведеного бюджету надійшло 118 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 21,6%, або на 20,9 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року. Тоді надходження складали майже 97,1 млрд грн.

У червні податку на доходи фізичних осіб було сплачено 22,4 млрд грн. Цей показник на 17,7%, або на 3,4 млрд грн перевищує надходження червня минулого року.

У І півріччі 2019 року до державного бюджету надійшло 10,4 млрд грн військового збору, що на 22%, або на 1,9 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року.

У червні до державного бюджету було сплачено майже 2 млрд грн військового збору, що на 18,2%, або на 304 млн грн більше червня 2018 року.

Источник: sfs.gov.ua

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