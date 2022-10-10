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Із портів Одещини вийшли ще 13 суден з українським продовольством
9 жовтня з портів «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ» вийшли судна з 230,7 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури.
Серед суден – балкер ARGONAUT, на борту якого 71 тис. тонн пшениці для Індонезії, ALI A з 7 тис. тонн пшениці для Лівану та MEHMET BEY з 8 тис. тонн сої для Єгипту.
Зазначимо, що з початку роботи «зернового коридору» 305 суден експортували 6,8 млн тонн продовольства.
Джерело: https://t.me/spravdi/18694
Фото: Міністерство інфраструктури