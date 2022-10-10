Із портів Одещини вийшли ще 13 суден з українським продовольством

9 жовтня з портів «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ» вийшли судна з 230,7 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури.

Серед суден – балкер ARGONAUT, на борту якого 71 тис. тонн пшениці для Індонезії, ALI A з 7 тис. тонн пшениці для Лівану та MEHMET BEY з 8 тис. тонн сої для Єгипту.

Зазначимо, що з початку роботи «зернового коридору» 305 суден експортували 6,8 млн тонн продовольства.

Джерело: https://t.me/spravdi/18694

Фото: Міністерство інфраструктури

Новости портала «Весь Харьков»