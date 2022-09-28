Сегодня 09:36
Просмотров: 115
З порту «Південний» вийшов найбільший балкер зі 115 тисячами тонн українського збіжжя
Крім цього, 27 вересня порти Одеси залишили дев'ять суден із 345 тисячами тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомили у Мінінфраструктури.
Серед них найбільший кейпсайз MARAN EXCELLENCE, а також NORD WIND з 27,3 тис. тонн української пшениці для Тунісу.
Загалом, з 1 серпня у рамках «зернового коридору» з українських портів вийшли 231 судно з 5,29 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.
Кейпсайз – це категорія балкерів з вантажопідйомністю понад 150 тисяч тонн.
Джерело: https://t.me/spravdi/17973