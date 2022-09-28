З порту «Південний» вийшов найбільший балкер зі 115 тисячами тонн українського збіжжя

Крім цього, 27 вересня порти Одеси залишили дев'ять суден із 345 тисячами тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомили у Мінінфраструктури.

Серед них найбільший кейпсайз MARAN EXCELLENCE, а також NORD WIND з 27,3 тис. тонн української пшениці для Тунісу.

Загалом, з 1 серпня у рамках «зернового коридору» з українських портів вийшли 231 судно з 5,29 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.

Кейпсайз – це категорія балкерів з вантажопідйомністю понад 150 тисяч тонн.

Джерело: https://t.me/spravdi/17973

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