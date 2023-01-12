З російського ринку пішли 45 автомобільних брендів

Одна з галузей російської економіки, на яку продовжують ефективно «не діяти» міжнародні санкції, — це автопром. російський обиватель звик розповідати про «небувалу міць» своєї країни, водночас «грізний» надпис «можем повторить» воліють написати здебільшого на автомобілі іноземного виробництва. Найбільшу перевагу надають німецьким, японським та південнокорейським брендам.

Проте вже незабаром блакитною мрією кожного російського «кузьміча» може стати якесь «диво вітчизняного автопрому» на кшталт «лада каліна» чи китайська копія відомого автобренду. Річ у тім, що на складах російських автодилерів залишилося близько 20–30 тисяч нових машин іноземних брендів. Як повідомляють «известия» (прокремлівське видання, яке аж ніяк не можна назвати ліберальним), з урахуванням обсягів продажів цієї кількості авто вистачить максимум на місяць.

У 2022 році з російського ринку пішло 45 автомобільних брендів. Наразі в країні працюють 14 виробників — три вітчизняні та 11 китайських. Тому на складах у дилерів майже не залишилося автомобілів із середнього цінового сегменту: Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen.

Як зазначив віцепрезидент асоціації російських автомобільних дилерів (РОАД) Олексій Подщеколдін, по всій країні залишилося кілька десятків тисяч нових машин. За його словами, у кожного автодилера залишилося менше ніж тисяча іномарок.

— У 2023 році більшість автоцентрів можуть залишитися з порожніми складами, — зазначив Подщеколдін.

Найбільший дефіцит спостерігається серед корейських, французьких, німецьких та японських машин середньої цінової категорії — Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen та Toyota. Імпортувати ці марки дилерам невигідно через складну логістику та високе мито.

Вже зараз росіяни змушені чекати на нову іномарку по три місяці, проте ситуація щодня ускладнюється.

Автоексперти сподіваються, що вітчизняні виробники (ВАЗ, ГАЗ і УАЗ) зможуть збільшити свої виробничі потужності і нав’язати конкуренцію… китайським брендам. Отже, перед російськими водіями постане питання, що обирати: «китайця» чи російську «ладу». Такий собі вибір між поганим і дуже поганим. Або увімкнути телевізор і вчергове прослухати новини про те, «як санкції сприяють небувалому підйому російської економіки».

Джерело: avtosota.com

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