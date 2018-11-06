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За 10 місяців 2018 року платникам відшкодовано 108 млрд грн ПДВ

За 10 місяців 2018 року платникам відшкодовано 108 млрд грн ПДВ

Протягом січня-жовтня поточного року платникам відшкодовано 108 млрд грн податку на додану вартість. Про це заявив в.о. Голови ДФС Олександр Власов.

За його словами, порівняно з відповідним періодом минулого року сума відшкодування зросла на 11%, або на 10,7 млрд грн. За 10 місяців 2017 року платникам було відшкодовано 97,3 млрд грн.

«Ми фіксуємо зростання заявок на відшкодування ПДВ з бюджету. Так, у 2018 році кількість платників, які заявили про відшкодування цього податку, склало більше 5 тисяч осіб. Це майже на тисячу заяв більше, ніж було торік», – розповів Олександ Власов.

Середньомісячна заявка до відшкодування ПДВ у 2018 році зросла майже на 20% – до 11,5 млрд. грн.

«Відшкодування податку на додану вартість здійснюється прозоро, адже електронна система не дозволяє здійснювати будь-які махінації. Понад 85% заявлених до повернення сум відшкодовуються протягом місяця за результатами камеральних перевірок», – зазначив очільник ДФС.

Середньомісячне відшкодування ПДВ коштами у 2018 році зросло до 10,8 млрд. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року цей показник зріс на 1,1 млрд гривень.

У жовтні платники отримали 10,4 млрд грн. бюджетної компенсації цього податку. Порівняно з жовтнем 2017 року сума зросла на 7%, або на 0,7 млрд грн. За відповідний період 2017 року платники отримали 9,7 млрд грн. відшкодованого податку.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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