За 2019 год из Украины выехало 1,5 миллиона граждан

С начала 2019 года из Украины выехало 1,5 миллиона украинцев. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет. «Одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране. Сейчас из Украины едет больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается», — отметил министр. Он добавил, что согласно анализу данных о количестве людей, выехавших из Украины и людей, которые в Украину вернулись, можно утверждать, что с начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1,5 миллиона человек. «Я хочу построить подобный график и за прошлый год, чтобы понять, являются ли эти изменения чем-то глобальным, или просто сезонный фактор», — отметил Дубилет, объяснив, что данные являются предварительными.

Как известно, по данным, которые обнародовали в Национальном банке, объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Украину за первую половину 2019 года составляют более 5,5 миллиарда долларов.

Источник: praktika-vlasti.com.ua

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