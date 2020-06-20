За декілька тижнів малий та середній бізнес зможе долучитись до тестування прототипу програмного РРО

Міністерство фінансів забезпечило платформу для презентації прототипів безкоштовного фіскального додатку програмного РРО.

Протягом трьох днів в онлайн-конференції : «Демонстрація тестового зразку безкоштовного програмного РРО Державної податкової служби України» взяли участь представники American Chamber of Commerce in Ukraine, Федерації роботодавців України, European Business Association, «Бізнес Хелп», Спілки українських підприємців та Української ради бізнесу.

Розробники прототипів продемонстрували технічні аспекти роботи програмного застосунку «РРО в смартфоні» та відповіли на питання бізнесу.

Представники ДПС звернули увагу, що цей програмний продукт розроблявся з нуля і фактично є набуттям українських розробників. Модель не є остаточною версією і буде доопрацьована у вигляді фінального продукту після тестового періоду.

Найближчими тижнями прототип «РРО в смартфоні» стане доступний для масового тестування. Буде оприлюднено інструкцію та відео по використанню програмного РРО. Запрошуємо бізнес долучитись до процесу, оскільки це дозволить максимально опрацювати всі проблемні аспекти.

Запровадження програмного РРО є важливим кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності. Програмне забезпечення «РРО в смартфоні» стане зручним і необтяжливим функціоналом для сумлінних платників податків.

Нагадаємо, що з 1 серпня продукт буде доступний для повноцінного використання на безоплатній основі.

Довідково:

Використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим з 1 січня 2021 року.

Запровадження програмного РРО передбачено Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» № 128- IX від 20 вересня 2019 року.

Запуск тестування прототипу продукту планувався ще 19 квітня 2020 року, але у зв’язку з карантинними заходами цей термін було перенесено.

Источник: mof.gov.ua

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