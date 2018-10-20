За нелегальных работников харьковского бизнесмена оштрафовали на 240 тысяч гривен

Харьковские правоохранители продолжают проверки соблюдения надлежащего оформления трудовых отношений работодателей с наемными работниками.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Рейды полицейские проводили совместно со специалистами ГУ Гоструда в Харьковской области.

Во время очередного рейда на территории торгового центра «Барабашово» проверяющие выявили, что физическое лицо-предприниматель нанял на работу двух рабочих без надлежащего оформления трудовых отношений.

Недобросовестного предпринимателя оштрафовали на 240 000 гривен.

Агентство Телевидения Новости