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За нелегальных работников харьковского бизнесмена оштрафовали на 240 тысяч гривен

За нелегальных работников харьковского бизнесмена оштрафовали на 240 тысяч гривен

Харьковские  правоохранители продолжают проверки соблюдения надлежащего оформления трудовых отношений работодателей с наемными работниками.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Рейды полицейские проводили совместно со специалистами ГУ Гоструда в Харьковской области. 

Во время очередного рейда на территории торгового центра «Барабашово» проверяющие выявили, что физическое лицо-предприниматель нанял на работу двух рабочих без надлежащего оформления трудовых отношений.

Недобросовестного предпринимателя оштрафовали на 240 000 гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

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