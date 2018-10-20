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За нелегальных работников харьковского бизнесмена оштрафовали на 240 тысяч гривен
Харьковские правоохранители продолжают проверки соблюдения надлежащего оформления трудовых отношений работодателей с наемными работниками.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Рейды полицейские проводили совместно со специалистами ГУ Гоструда в Харьковской области.
Во время очередного рейда на территории торгового центра «Барабашово» проверяющие выявили, что физическое лицо-предприниматель нанял на работу двух рабочих без надлежащего оформления трудовых отношений.
Недобросовестного предпринимателя оштрафовали на 240 000 гривен.
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