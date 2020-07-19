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За перше півріччя цього року Нафтогаз сплатив до державного бюджету 74,9 млрд грн
За оперативними даними за перше півріччя 2020 року надходження до державного та місцевих бюджетів від Групи Нафтогаз склали близько 74,9 млрд грн (у тому числі залишок дивідендів за результатами 2019 року – 39,6 млрд грн).
Надходження від підприємств Групи Нафтогаз склали майже 19% загальних доходів державного бюджету у першому півріччі 2020 року.
Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів склав 121,4 млрд грн.
Департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України»
Источник: naftogaz.com
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