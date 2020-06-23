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За п’ять місяців “Інтерпайп Сталь” скоротила виплавку сталі на 17%

За п’ять місяців “Інтерпайп Сталь” скоротила виплавку сталі на 17%

Електросталеплавильний комплекс “Інтерпайп Сталь” міжнародної вертикально інтегрованої трубно-колісної компанії “Інтерпайп” в січні-травні поточного року скоротив виплавку сталі на 17% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

Відзначається, що в травні було виплавлено 60,8 тисячі тонн стали, тоді як в попередньому місяці – 54,2 тисячі тонн.

Як повідомлялося, торік українська промислова компанія “Інтерпайп” скоротила продажі трубної та залізничної продукції в тоннах на 7%. Загальний обсяг реалізації склав 798 тисяч тонн. Частка експорту в структурі реалізації склала 76%, тоді як частка ринку України зменшилася з 28% до 24%. Обсяг виробництва круглої сталевої заготовки у 2019 році склав 854,5 тисячі тонн, що на 4,2% нижче, ніж у 2018 році.

Ключовим фактором забезпечення виробництва сировиною стало продовження дії експортного мита. Майже весь вироблений обсяг стали був реалізований на власні заводи “Інтерпайп”. Стороннім споживачам відвантажено 23,7 тисячі тонн сталі (22,8%).

Источник: uprom.info

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