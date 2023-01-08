За последние два года почти все основные валюты потеряли в цене по отношению к доллару США

Японская иена пострадала больше всего, упав более чем на 25% с начала 2021 года. В результате Банк Японии провел интервенцию на $42,8 млрд. на поддержку падающей валюты страны.

Швейцарский франк и канадский доллар были наиболее устойчивыми основными валютами по отношению к доллару США с 2021 года, в основном благодаря финансовой и политической стабильности этих стран. Наряду с этим Канада выиграла от роста цен на нефть в 2022 году.

Укреплению доллара США в 2022 году способствовало в т.ч. быстрое повышение процентных ставок Федеральной резервной системой. Это привело к тому, что доллары США стали более дефицитным и ценным активом, приносящим доход.

В то же время падение цен на акции (особенно в технологическом секторе) лишь дополнительно стимулировало инвесторов уходить с более рискованных фондовых рынков в безопасный доллар.

Джерело: https://t.me/proeconomics/10801

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