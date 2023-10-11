За працевлаштування ВПО роботодавці Харківщини можуть отримати державну допомогу

Компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб реалізуються за ініціативи Мінреінтеграції в межах інформаційної кампанії «Робота для ВПО: ти потрібен!».

На Харківщині від початку повномасштабного вторгнення прийняли на роботу через Обласний центр зайнятості 1553 ВПО, повідомляє Харківська ОВА.

За працевлаштування переселенців передбачається державна підтримка та компенсація видатків.

Роботодавцю можуть надати таку компенсацію:

– Працевлаштування ВПО з-поміж зареєстрованих безробітних на строк не менше ніж 1 рік за строковим трудовим договором.

Роботодавцю протягом 6 місяців компенсуються витрати на заробітну плату та єдиний соціальний внесок із розрахунку не більше 13 400 гривень на місяць.

– Працевлаштування громадян, які набули статус ВПО після 24 лютого 2022 року.

Роботодавець має працевлаштувати ВПО на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема за сумісництвом із розміром заробітної плати не менше мінімальної.

У цьому випадку розмір компенсації роботодавцю становить 6700 гривень протягом 2 місяців.

Заявку на отримання компенсації роботодавець може подати через портал Дія або звернувшись до найближчого центру зайнятості.

Агентство Телевидения Новости