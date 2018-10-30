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За препятствование проверке харьковского бизнесмена оштрафовали на 372 тысячи гривен
В Харькове оштрафовали предпринимателя, который не допустил проверяющих уполномоченных должностных лиц ГУ Гоструда в Харьковской области на предприятие.
Как сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области, работники службы собирались проверить, официально ли оформлены работники данного предприятия.
В связи с этим предпринимателя оштрафовали на 372300 гривен.
Харьковский окружной административный суд признал постановление о наложении штрафа законным.
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