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За присвоение более 200 тысяч гривен осудили бухгалтера предприятия на Сахновщине

За присвоение более 200 тысяч гривен осудили бухгалтера предприятия на Сахновщине

В Харьковской области суд признал виновным 30-летнего главного бухгалтера одного из частных предприятий на Сахновщине в присвоении средств в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Бухгалтер, злоупотребляя служебным положением, воспользовалась в своих интересах "ключами" к электронной подписи директора предприятия.

Как рассказал руководитель Первомайской местной прокуратуры Владимир Говоруха, женщина самовольно, без ведома и согласия руководства, в течение 9 месяцев снимала с банковского счета деньги и перечисляла их на свою карточку.

Таким образом, она присвоила почти 230 тысяч гривен, принадлежащих предприятию.

Недостаток обнаружили в конце 2016 года, когда банк отказался перечислять средства подрядчику, ссылаясь на отсутствие на счете необходимой суммы.

Суд приговорил женщину к 6 годам лишения свободы и на 2 года запретил заниматься финансово-хозяйственной деятельностью. 

Кроме того, суд обязал бухгалтера возместить нанесенный ущерб и вернуть предприятию средства.

 

Агентство Телевидения Новости

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