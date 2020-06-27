За рахунок збільшення податкової бази вдалося домовитись про зменшення податкового навантаження для IT-бізнесу

Заступниця міністра фінансів Світлана Воробей взяла участь в панельній дискусії Digital&Tax VII Міжнародного податкового форуму.

Учасникам дискусії розповіли про пропозиції уряду щодо оподаткування IT-бізнесу та презентували проект «Дія City». Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков розповів про основні складові проєкту та ознайомив з можливостями для бізнесу. Податкові ініціативи розкрила Світлана Воробей.

Заступниця міністра пояснила, що сьогодні індустрія розвивається лише завдяки існуванню спрощеної системи оподаткування. Тому, з одного боку іноземні інвестори не сприймають малий бізнес як надійних партнерів, а з іншого існує нерівноцінне навантаження на фонд заробітної плати.

«Лише завдяки діалогу ми знайшли компроміс, який полягає у зниженні податкового навантаження на IT-індустрію. Тобто держава знижує ставки податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску до 5% по кожному з цих платежів, а бізнес у свою чергу у разі входження в «Дія City» бере на себе обов’язок наймати ІТ-фахівців на роботу з заробітними платами на рівні 55-60 тис. грн. Таким чином за рахунок збільшення податкової бази нам вдалося домовитись про зменшення податкового навантаження» - розповіла про головні податкові ініціативи пані Воробей.

При цьому заступниця міністра зауважила, що Міністерство готове вести діалог і з іншими індустріями. Вразі встановлення балансу інтересів, зниження ставок ПДФО та ЄСВ може бути запроваджено в більш широкому полі.

Модерував онлайн-дискусію Ярослав Романчук, керуючий партнер Юридичної групи EUCON. В панелі також виступили: Ігор Перція, венчурний партнер TA Ventures та Ольга Капелянова, директор юридичного департаменту ТОВ «Омега».

Источник: mof.gov.ua

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