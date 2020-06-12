За результатами роботи ДФС за 5 місяців 2020 року сума відшкодованих державі збитків склала 378,5 млн гривень

Державною фіскальною службою України протягом січня-травня 2020 року у направлених до суду 466 кримінальних провадженнях забезпечено відшкодування 378,5 млн гривень.

Визначальним є те, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість кримінальних проваджень, направлених до суду, зменшилась на 28%. Об’єктивною причиною такого зменшення стали карантині обмеження, пов’язані з протидією COVID-19.

Однак, слід зазначити, що ефективність відшкодування збитків при цьому збільшилась на 6,6 млн гривень. Це пояснюється зосередженням уваги слідчих на розкритті, розслідуванні та спрямуванні до суду кримінальних проваджень із багатомільйонними сумами збитків та подальшим вжиттям заходів, спрямованих на їх відшкодування.

Довідково:

Протягом 5 місяців 2019 року до суду було направлено 647 кримінальних проваджень, за якими відшкодовано 371,8 млн гривень завданих державі збитків.

Источник: sfs.gov.ua

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