Сегодня 08:05
Просмотров: 87
За січень 2021 року Нафтогаз сплатив до державного бюджету понад 7 млрд грн
За оперативними даними, за січень 2021 року Група Нафтогаз сплатила до державного та місцевих бюджетів понад 7 млрд грн.
Надходження від підприємств Групи Нафтогаз склали понад 10% загальних доходів державного бюджету в січні 2021 року.
Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні.
За результатами 2020 року сукупний розмір податкових та дивідендних платежів Групи до бюджетів усіх рівнів становив близько 142 млрд грн.
Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України»
Источник: naftogaz.com
Загрузка...