За січень 2021 року Нафтогаз сплатив до державного бюджету понад 7 млрд грн

За оперативними даними, за січень 2021 року Група Нафтогаз сплатила до державного та місцевих бюджетів понад 7 млрд грн.

Надходження від підприємств Групи Нафтогаз склали понад 10% загальних доходів державного бюджету в січні 2021 року.

Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні.

За результатами 2020 року сукупний розмір податкових та дивідендних платежів Групи до бюджетів усіх рівнів становив близько 142 млрд грн.

Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України»

Источник: naftogaz.com

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