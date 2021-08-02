Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:08
Просмотров: 63

За тиждень зросла оптова ціна скрапленого газу

За тиждень зросла оптова ціна скрапленого газу

Середня ціна оптових партій зрідженого газу в Україні за поточний тиждень (23-30 липня) виросла на 200 грн/т, до 28 400/т.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95".

Основна причина зростання, за словами трейдерів, - брак ресурсу.

Так, в столичному регіоні до кінця тижня ціни складають 28 300-28 500 грн т, що на 300 грн/т вище ціни тижнем раніше. У Харківській області угоди на тижні в регіоні відбувалися в діапазоні 28 000-28 200 грн/т (+300 грн/т).

Ціни в південних областях за тиждень виросли до 28 600-29 500 грн/т.

Ціни на автогаз в Запорізькій області коливаються в діапазоні 28 400-29 000 грн/т, на заході країни оптові партії, в тому числі і реекспортного польського ресурсу, виставлялися по 28 200-28 300 грн/т.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: газ, Украина

Читайте ещё:

Україна не розглядає варіант закупівлі російського газу – Вітренко
Сегодня 06:59    23
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 1 серпня 2021 року
Сегодня 06:33    46
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    76
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    125
"Могли б шантажувати весь світ". Чи могла Україна зберегти ядерну зброю
01.08.2021 10:57    268
Электронная система здравоохранения за 3 года так и не заработала должным образом - Счетная палата
01.08.2021 10:44    210
Уряд схвалив цілі кліматичної політики України до 2030 року
01.08.2021 10:31    178
Для українських туристів відкрились ще 14 країн Європейського Союзу
01.08.2021 09:53    200
Посольство США в річницю нападу на Гандзюк закликало притягнути винних до відповідальності
01.08.2021 09:05    133
Держгеокадастр: немає ажіотажу на ринку сільгоспземель
01.08.2021 08:31    119
Загрузка...
 