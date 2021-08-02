За тиждень зросла оптова ціна скрапленого газу

Середня ціна оптових партій зрідженого газу в Україні за поточний тиждень (23-30 липня) виросла на 200 грн/т, до 28 400/т.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95".

Основна причина зростання, за словами трейдерів, - брак ресурсу.

Так, в столичному регіоні до кінця тижня ціни складають 28 300-28 500 грн т, що на 300 грн/т вище ціни тижнем раніше. У Харківській області угоди на тижні в регіоні відбувалися в діапазоні 28 000-28 200 грн/т (+300 грн/т).

Ціни в південних областях за тиждень виросли до 28 600-29 500 грн/т.

Ціни на автогаз в Запорізькій області коливаються в діапазоні 28 400-29 000 грн/т, на заході країни оптові партії, в тому числі і реекспортного польського ресурсу, виставлялися по 28 200-28 300 грн/т.

Источник: epravda.com.ua

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