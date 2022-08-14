За відео на YouTube скоро доведеться платити

Компанія Google працює над новим магазином каналів у своєму фірмовому відеосервісі YouTube. Про це повідомляє 9to5Google.

Згідно з джерелом, у YouTube незабаром може з’явитися платний відеоконтент. З цією метою Google «планує запустити інтернет-магазин для потокового відео та відновив переговори з розважальними компаніями щодо участі у платформі». Згаданий «інтернет-магазин» може запуститися вже наступної осені.

На даний момент не дуже зрозуміло, за що компанія запропонує платити користувачам свого відеохостингу. Як мінімум інсайдери повідомляють, що на YouTube з’явиться відеоконтент від відомих стрімінг-сервісів, при цьому конкретні бренди не називаються. Деякі аналітики вважають, що «магазин каналів» YouTube дозволить користувачам відеохостингу підписуватись на контент з інших майданчиків, не переходячи на них.

Wall Street Journal описує це так:

“…споживачі зможуть безкоштовно дивитися трейлери шоу або фільмів на YouTube, а потім легко платити за підписку на сервіс”.

Видання стверджує, що YouTube пропонуватиме лише трейлери, а для перегляду повної версії потрібно буде перейти на відповідний відеосервіс. Інші джерела говорять, що платний контент з’явиться безпосередньо на YouTube.

Поки що невідомо, чи дозволить YouTube вводити плату за свої відеоролики звичайним авторам чи блогерам. Цілком можливо, що це буде дозволено великим каналам — тоді вони зможуть продавати якісь конкретні ролики та отримувати прямий зворотний зв’язок від своїх передплатників.

Джерело: itechua.com

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