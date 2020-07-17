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За время карантина харьковчане сократили задолженность за газ

За время карантина харьковчане сократили задолженность за газ

За период карантина в Харьковской области задолженность за газ сократилась на 600 млн грн., в частности, в июне – на 200 млн грн. Об этом сообщили в ООО "Харьковгаз сбыт".

Как уточнили в компании, с начала 2020 года уровень расчетов за газ в харьковском регионе составил 128%. В то же время, остается задолженность за газ, в настоящее время она составляет 2,2 млрд грн.

Справка SQ. ООО "Харьковгаз сбытъ" поставляет газ в 970 тысяч домохозяйств и 2,4 тысячам промышленных предприятий и бюджетных организаций региона.

В июне 2020 цена на газ составила 2,783996 грн за 1 куб м.

Карантин по коронавирусу был введен в Украине с 12 марта.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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