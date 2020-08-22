За втручання прокуратури у власність держави повернуто земельну ділянку вартістю майже 18,5 млн грн

Верховним Судом у складі Касаційного цивільного суду залишено без змін постанову Харківського апеляційного суду про задоволення позову Дергачівської місцевої прокуратури в інтересах держави до фізичної особи та визнано незаконними накази ГУ Держгеокадастру про передачу в оренду земельної ділянки вартістю майже 18,5 млн грн.

Як розповів керівник місцевої прокуратури Станіслав Пієв, у 2014 році Головним управління Держгеокадастру у Харківській області надано в оренду фізичній особі земельну ділянку площею 47 га для ведення фермерського господарства. Зазначена ділянка розташована в Дергачівському районі Харківської області.

Встановлено, що передачу вказаної ділянки проведено всупереч вимогам Закону України «Про фермерське господарство» та Земельного кодексу України, яким передбачено обов’язкову процедуру аукціону (земельних торгів). Вищевказане стало підставою для направлення відповідного позову до суду.

На даний час зазначену земельну ділянку повернуто у власність держави.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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