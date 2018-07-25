Задержка выплаты пенсий: министерство, Пенсионный фонд и Укрпочта готовы решить проблему

Укрпочта продлила срок выплаты пенсий до 28 июля и надеется разобраться с задержкой по выплате пенсий уже в ближайшие дни.

Об этом сообщил директор финансового департамента «Укрпочты» Артур Муравицкий, передает телеканал «112 Украина».

Обратим внимание, 24 июля в «Укрпочте» заявили, что задержки выплат пенсий связаны со временными техническими проблемами со стороны Пенсионного фонда. В Пенсионном фонде накануне не комментировали ситуацию.

«По информации Пенсионного фонда, они обещают осуществить в этом месяце полное финансирование. Мы продлили срок выплаты до 28 июля, и мы приложим максимальные усилия, чтобы граждане получили пенсии вовремя», — сказал Муравицкий.

По его словам, задержки с финансированием возникли во второй половине июля.

«Пенсионный фонд перечисляет средства компании Укрпочта, а Укрпочта затем доставляет их в виде пенсий нашим пенсионерам. Это финансирование осуществляется с 4 по 25 число. Во второй половине этого месяца начали происходить определенные задержки с финансированием Пенсионным фондом этих выплат. Укрпочта не имеет этих средств для выплаты пенсионерам», — рассказал директор финансового департамента компании.

Он подчеркнул, что «как только эти средства поступают от Пенсионного фонда, мы сразу осуществляем выплаты пенсий».

В то же время заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир утверждает, что 24 июля в «Укрпочту» поступила значительная сумма на пенсионные выплаты, а финансирование завершится в ближайшие дни.

«И сегодня будут, потому что вчера профинансирована Укрпочта, предоставлена достаточно большая сумма. Выплата продолжается. Завершение мы ожидаем за несколько дней», — сказал он в эфире телеканала.

По его словам, смещение графика выплат пенсий обусловлено кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса (ЕСВ).

Также замминистра прогнозирует, что в следующем месяце не будет таких больших проблем с выплатами.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман в среду, 25 июля, провел совещание, на котором обсуждалась ситуация с задержкой пенсий. В нем приняли участие руководители Пенсионного фонда, Государственного казначейства, Министерства финансов и Министерства социальной политики, сообщает пресс-служба правительства.

Для решения проблемы с задержками Гройсман дал руководству Пенсионного фонда срок до конца недели.

"Я обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки по пенсионным выплатам. Персональная ответственность [руководителей ПФУ] - своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами. К концу недели урегулировать ситуацию. Кроме того, назначаю служебное расследование - и по действиям руководителя ПФУ и в отношении руководителей в регионах. Будут еще хоть раз задержки - не прощу. Создавать людям дополнительные проблемы - недопустимо", - заявил Гройсман.

Премьер также подчеркнул, что Кабмин вовремя перечисляет все бюджетные трансферты (бюджет Пенсионного фонда примерно на 40% состоит из бюджетных дотаций), поэтому ПФУ должен сделать так, чтобы подобные задержки больше не происходили.

Новости портала «Весь Харьков»