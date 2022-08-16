Загальна кількість ІТ-спеціалістів в Україні зменшилася майже на три тисячі – DOU

За пів року загальна кількість ІТ-спеціалістів в Україні зменшилася майже на три тисячі. Про це йдеться у новому дослідженні DOU.

У січні загальна кількість спеціалістів у 50 найбільших IT-компаній України вперше сягнула 100 000. Але в першому півріччі зменшилася на 3%, і сьогодні у 50 найбільших компаніях України працює 97 600 фахівців.

EPAM продовжує утримувати статус найбільшої ІТ-компанії України, попри суттєве зменшення кількості співробітників у січні-липні цього року. Загалом українська команда EPAM зменшилася на 1260 спеціалістів.

На другому місці залишається Softserve — у компанії теж негативна динаміка зростання у першому півріччі (-164 спеціалісти). На третій і четвертій сходинках – GlobalLogic і Luxoft.

В останньої кількість спеціалістів залишилася без змін, якщо порівнювати із січнем 2022-го. А у GlobalLogic позитивна динаміка зростання, хоч і незначна (+50 осіб), якщо порівнювати з минулими роками.

Джерело: tech.liga.net

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