Захист прав дитини на нерухоме майно

Зараз проблема дитинства одна з найважливіших проблем нашої країни. Дитину жодним чином не можна прирівнювати до дорослої людини, у тому числі й у правових аспектах. Дитина має бути забезпечена особливими правами, особливим захистом, які мають часовий вимір і спеціальне призначення. Дитина, як і кожна людська істота, від народження має права людини.

Відповідно до ч.3 ст.51 Конституції України сім’я, дитинство, материнство, батьківство охороняються державою. Охорона дитинства визнається чинним законодавством, як стратегічний загальнонаціональний пріоритет, тому у ст.12 Закону України «Про охорону дитинства» виховання в сім’ї визнається першоосновою розвитку особистості дитини. Як у кожній людині, так і у дитини є відповідні права та свободи, які закріплені положеннями чинного законодавства України. Одним із основних економічних прав дитини є право кожної дитина на майно (ст.17 Закону України «Про охорону дитинства»).

Верховною Радою України 05 листопада 2021 року прийнято Закон «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» №1871-IX (далі – Закон №1871-IX), який набув чинності 01.12.2021, та додатково встановив певні заходи захисту майнових прав дітей, особливо такої вразливої частки дітей, як діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. А саме даний законодавчий акт вніс зміни до норм ст.246 Сімейного кодексу України, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей».

Відтепер згідно із новою редакцією ст.246 Сімейного кодексу України (далі – СК України) встановлено новий різновид контролю органу опіки та піклування за дотриманням прав дитини, над якою встановлено опіку або піклування, дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

Так, згідно із ч.2 вказаної вище статті СК України у разі встановлення опіки чи піклування над дитиною, влаштування дитини до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, закладів інституційного догляду та виховання або прийняття рішення про визнання дитини такою, що перебуває у складних життєвих обставинах, орган опіки та піклування надсилає до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за місцезнаходженням такого майна повідомлення про нерухоме майно, право власності або право користування яким відповідно до закону чи договору має така дитина.

Законні представники дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, не можуть без дозволу органу опіки та піклування вчиняти правочини щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким відповідно до закону чи договору має така дитина. Вказаний вище дозвіл органу опіки та піклування надається за результатами перевірки, що проводиться протягом одного місяця з дня звернення за отриманням дозволу. Орган опіки та піклування відмовляє у наданні дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким відповідно до закону чи договору має дитина, над якою встановлено опіку чи піклування, у випадках, визначених частиною п’ятою статті 177 СК України.

На підставі ч.3 ст.17 Закону України «Про охорону дитинства» батьки або особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти правочини щодо нерухомого майна, право власності на яке належить дитині, а у випадках, визначених законом, - також щодо нерухомого майна, право користування яким належить дитині, відмовлятися від належних дитині майнових прав, зобов’язуватися від імені дитини порукою чи видавати письмові зобов’язання.

Частину четверту статті 12 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" Законом №1871-IX викладено в такій редакції:

"Для вчинення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке належить дитині, а у випадках, визначених законом, - також щодо нерухомого майна, право користування яким належить дитині, необхідний попередній дозвіл органів опіки та піклування, що надається відповідно до закону. Посадові особи органів опіки та піклування несуть персональну відповідальність за захист прав та інтересів дітей при наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, яке належить дітям".

Згідно із ст.24 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права кожна дитина без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, національного чи соціального походження, майнового стану або народження має право на такі заходи захисту, які є необхідними в її становищі, як малолітньої, з боку її сім'ї, суспільства і держави. Такими заходами захисту є встановлені положеннями п.11 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» вимоги щодо надіслання до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, повідомлення про нерухоме майно, право власності або право користування яким відповідно до закону чи договору має дитина.

Відділ взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)

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