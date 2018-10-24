Заявка країн ЄС на українське вершкове масло в 175 разів перевищила дозволену квоту

В 2018 виробники продали до Євросоюзу 2010 тонн цього продукту.

В 2018 році Європа купила 2010 тонн українського вершкового масла. Таким чином експорт продукції з України вичерпав дозволену річну безмитну квоту. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив аналітик молочного ринку Максим Фастєєв.

«В 2018 році, як і в минулому, квоти були вибрані при першій же можливості. Заявка на постачання українського товару під піврічну безмитну квоту в 175 разів перевищила її загальний об’єм», - написав аналітик.

У наступному році квота на безмитні поставки масла з України збільшиться до 2400 тонн, зауважив Фастєєв.

Цікаво, що у списку постачальників масла в ЄС з’явилася Білорусь. У неї немає безмитних квот, тобто товар вигідно постачати навіть зі сплатою мита.

За даними митної статистики ЄС, Білорусь поставила до Євросоюзу 161 тонну масла.

Источник: agro-business.com.ua

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