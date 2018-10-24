Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:37
Просмотров: 45

Заявка країн ЄС на українське вершкове масло в 175 разів перевищила дозволену квоту

Заявка країн ЄС на українське вершкове масло в 175 разів перевищила дозволену квоту

В 2018 виробники продали до Євросоюзу 2010 тонн цього продукту.

В 2018 році Європа купила 2010 тонн українського вершкового масла. Таким чином експорт продукції з України вичерпав дозволену річну безмитну квоту. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив аналітик молочного ринку Максим Фастєєв.

«В 2018 році, як і в минулому, квоти були вибрані при першій же можливості. Заявка на постачання українського товару під піврічну безмитну квоту в 175 разів перевищила її загальний об’єм», - написав аналітик.

У наступному році квота на безмитні поставки масла з України збільшиться до 2400 тонн, зауважив Фастєєв.

Цікаво, що у списку постачальників масла в ЄС з’явилася Білорусь. У неї немає безмитних квот, тобто товар вигідно постачати навіть зі сплатою мита.

За даними митної статистики ЄС, Білорусь поставила до Євросоюзу 161 тонну масла.

Источник: agro-business.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Порядок постачання газу для населення необхідно виправити, щоб гроші дійшли до держбюджету, а не розчинилися у посередників - Нафтогаз
Сегодня 06:06    37
Співробітництво "Укроборонпрому" зі США: розширення співпраці для переозброєння України
Сегодня 06:00    46
Найбільше нахапалися кредитів саме ті політичні сили, які сьогодні найголосніше «захищають» простий люд - Президент
23.10.2018 09:25    169
У Комітеті з питань бюджету відбулася зустріч з представниками Ради Європи та Наглядової ради НСТУ щодо фінансування суспільного мовлення
23.10.2018 09:11    58
Наявних адвокатів замало: чому суд переніс розгляд справи Савченко
23.10.2018 08:42    133
ТОП-4 осінніх нововведень для автомобілістів
23.10.2018 08:28    310
Відбулось перше засідання Комітету з врегулювання недіючих кредитів державних банків
23.10.2018 08:13    78
Понад сотню банок червоної ікри приховав від контролю провідник поїзда (ВИДЕО)
23.10.2018 07:45    101
Тимофій Нагорний мав створити партію в інтересах Росії — СБУ
23.10.2018 06:40    165
ВСУ получили обновленные системы залпового огня "УРАГАН": Порошенко опубликовал яркое видео
23.10.2018 06:05    161
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 