Замалчиваемый банковский кризис в России ставит всё новые рекорды

В России за май вклады по депозитам впервые ушли “в минус” на десятки миллиардов рублей.

Продолжаем экскурс в мир банковского кризиса в России. Кризиса, который как в сакраментальной фразе, не виден, но он есть. Правда, не виден он в первую очередь простым обывателям, которым через СМИ подробности коллапсирующей банковской системы стараются особо и не доносить. А между тем…

А между тем, в мае, впервые, вклады в российские банки не то, чтобы увеличились, они даже уменьшились на 0,1%. А ведь именно вложения от населения все это время позволяли немногочисленным банкам, удерживающимся (весьма условно) на плаву обеспечивать свои финансовые потребности.

Например, только у Центробанка закрома сократились на 0,2% от общего числа вкладов. При этом, рекордное сокращение произошло среди рублёвых вкладов – 0,3%. На первый взгляд, этот показатель 0,3% может показаться незначительным, но, во-первых, это 68,1 млрд руб, а во-вторых – это сокращение, как негативная тенденция, экстраординарного порядка.

Напомню, что в прошлом году новых депозитных вкладов в российских банках было открыто на 300 млрд руб. Довольно внушительная сумма, хотя, за последние 4 года это стал худший показатель, ведь в 2017-м, например, было открыто депозитов на 900 млрд руб. А всего, в 2018 году на депозиты было положено лишь 2,5% от доходов россиян, что стало худшим показателем с кризисного 1998 года!

Но, насколько известно, в России же сейчас нет кризиса, а как раз наоборот, подъем с колен и вхождение в ТОП-5 мировых экономик на горизонте. Или?

Источник: uc.od.ua

Новости портала «Весь Харьков»