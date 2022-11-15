Западные компании стали стоить дороже после ухода из России

Западные компании продолжают уходить из России. В начале июня Владимир Путин обещал, что покинувшие российский рынок иностранные компании пожалеют о своем решении. Но едва ли это случится в этом году: уход из России привел к значительному росту стоимости бизнеса большинства компаний. В некоторых случаях они подорожали на треть, свидетельствует исследование «Агентства». Многие остались прибыльными, даже несмотря на миллиардные списания.

Детали. Для анализа «Агентство» взяло составленный Forbes рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России и добавило в него некоторые публичные компании, важные для своих секторов. (https://www.forbes.ru/biznes/472203-50-krupnejsih-inostrannyh-kompanij-v-rossii-2022-rejting-forbes?search=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE)

● Из этого перечня мы исключили непубличные фирмы, а также те публичные компании, которые в основном поставляли в Россию товары, но не имели здесь материальных активов. Мы не рассматривали и тех, кто только объявил о намерениях выйти из российского бизнеса, но не завершил такие сделки. Таким образом получился список из 17 крупных зарубежных публичных компаний, которые имели в стране значительные активы и сумели их продать. Мы сравнили капитализацию этих компаний на момент продажи российского бизнеса и на 7 ноября.

● Из 17 компаний стоимость бизнеса снизилась лишь у четырех — автопроизводителя Nissan, итальянского энергоконцерна Enel, производителя бытовой техники Whirlpool и канадского золотодобытчика Kinross. Капитализация большинства компаний выросла, одной (ритейлера одежды Inditex) – не изменилась. Средний рост капитализации по тем компаниям, котировки которых выросли, составил 14,7%.

● Все компании из списка «Агентства», кроме Imperial Brands и Kinross, зафиксировали списания от переоценки активов, создания резервов и других потерь в России. Общая сумма списаний компаний из нашего списка достигла 20,3 млрд долларов. Но при этом только три отчитались об убытке по итогам третьего квартала – Renault, Ford и Baker Hughes. Остальные (из тех, что уже опубликовали отчеты) после ухода из России получили прибыль за третий квартал 2022 года. Десять компаний зафиксировали прибыль и по итогам 9 месяцев.

● Лидер роста по капитализации — французский автогигант Renault, который до войны был одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику, а после начала войны одним из первых покинул Россию. Свои активы – завод в Москве и долю в «АвтоВАЗе» — он передал в середине мая, с того времени его акции выросли на 34%, или примерно на 2,3 млрд евро.

● Акции почти всех остальных зарубежных автопроизводителей, которые ушли из России (Ford, Toyota, Merсedes), также выросли в цене. Исключение — Nissan, его капитализация упала. А вот капитализация Hyundai, который пока не смог продать свой автозавод в Санкт-Петербурге, упала на 2%.

● На втором месте по росту капитализации — нефтесервисная компания Halliburton, подорожавшая на 33,5%, или на 9 млрд долларов. Этот концерн, буривший и обслуживавший скважины российских нефтедобытчиков, списал из-за сворачивания операций в России 366 млн долларов.

● На третьем месте — производитель сигарет Imperial Brands, который подорожал на 30% (примерно 6,2 млрд долларов).

● Профессор экономики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Олег Ицхоки говорит, что рост капитализации у покинувших рынок компаний вполне может быть связан с их полным выходом из России. «Рынок относится к российским активам этих компаний как к их liabilities (пассивам — «Агентство»). Возможно, что присутствие в России создает проблемы и риски для основного бизнеса в Европе как через регуляторов, так и через потребителей и финансирование», — сказал Ицхоки «Агентству».

Контекст. После начала войны сотни иностранных компаний заявили о сворачивании операций в России — от прекращения торговли до продажи бизнеса. При этом, автоконцерны и производители потребительских товаров смогли продать активы, а банкам, нефтедобытчикам и ряду компаний в сфере ТЭК это было запрещено вплоть до особого распоряжения Путина.

Джерело: https://t.me/agentstvonews/1828

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