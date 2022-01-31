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Запаси газу в Європі опустилися нижче 40-відсоткової позначки

Запаси газу в Європі опустилися нижче 40-відсоткової позначки

Рівень запасів газу в ПСГ Європи опустився нижче 40-відсоткової позначки, оскільки витрата газу зі сховищ цього січня на третину більша, ніж у середньому за попередні п'ять років.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Gas Infrastructure Europe.

Видання зазначає, що попри відносно теплу погоду, власники запасів вирішили використати їх для захисту від високих цін.

"У багатьох контрактах із постачальниками використовується біржовий індекс "на місяць вперед" і зараз ціна його виконання перебуває на історичному максимумі. В середньому минулого місяця на хабі TTF газ торгувався по 1310 дол за тисячу кубометрів із максимальним значенням до 2138 дол", - зазначили там.

Як пише "Інтерфакс-Україна", така поведінка імпортерів серйозно знизила фізичний імпорт газу в Європу. Так, за першу половину січня експорт "Газпрому" в далеке зарубіжжя впав на 40%, "і є всі причини очікувати збереження цього тренду на весь місяць", - резюмує видання.

Нагадуємо:

Нацбанк підвищив прогноз середньорічної ціни на природний газ на хабі ТТF у Нідерландах та на нафту марки Brent.

Національний банк вважає, що утримання енергоносіями високих цін на світових ринках спричиняє потребу перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги.

Источник: epravda.com.ua

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Темы: газ, ес

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