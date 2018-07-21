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Запорізька АЕС модернізує своє обладнання за допомогою “Турбоатому”

Запорізька АЕС модернізує своє обладнання за допомогою “Турбоатому”

Останній комплект 6 модулів конденсатора корпусу № 3 Запорізької АЕС був відвантажений на станцію на початку липня.

Повідомляє прес-служба Турбоатому

Наразі підприємством розпочато роботи над наступним комплектом модулів конденсатора корпусу № 4.

За умовами договору для Запорізької електростанції “Турбоатом” виготовить і поставить конденсатор “блочно-модульного виконання з трубною системою із нержавіючої сталі, який замінить конденсатор з трубною системою з мідно-нікелевого сплаву турбіни К-1000-60/1500-2 потужністю 1000 МВт. Конденсатор знаходиться в експлуатації на блоці № 3 АЕС з 1986 року. Нове обладнання дозволить турбоагрегату працювати на номінальній потужності при змінах температури охолоджуючої води, підвищить потужність і продовжить термін експлуатації енергоблоку.

Запорізька АЕС модернізує своє обладнання за допомогою “Турбоатому”

Источник: uprom.info

Автор: Михайло Люксіков, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

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