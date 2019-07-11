Запорізький завод освоїв випуск надміцної сталі

Запорізький ливарно-механічний завод (ЗМЛЗ) освоїв виробництво сталі марки 110М13Л, яка відрізняється гранично-високою зносостійкістю.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на “Ингулецкий Вестник“.

Така сталь має високу стійкість до зношування при одночасному впливі високих тисків або ударних навантажень. З цієї марки виробляють корпуси вихрових і кульових млинів, щоки та конуси дробарок, зубці та передні стінки ковшів екскаваторів, залізничні хрестовини та інші деталі, що працюють під дією статичних і високих динамічних навантажень.

Наразі на підприємстві завершується виробництво щік дробильного млина, які являють собою 500-кілограмові сталеві плити для подрібнення сировини. Після додаткової термічної обробки готові плити відправлять в сталеплавильний переділ «Запоріжсталі».

ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод» був заснований в серпні 2016-го року, як виробничі потужностей механічного, ливарного цехів і цеху металоконструкцій комбінату «Запоріжсталь».

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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