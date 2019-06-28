Запуск української ракети Циклон-4М має відбутися у 2022 році

Головний конструктор КБ “Південне” з системного проєктування ракет і ракетних комплексів Максим Дегтярьов розповів в інтерв’ю, як просувається програма української ракети-носія.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Крила.

За його словами, те, що міністр навколишнього середовища канадської провінції Нова Шотландія Гордон Вілсон дав позитивну відповідь компанії Maritime Launch Servise в частині екологічної безпеки на плани будівництва космодрому — це принципове питання.

“Тому що в Канаді, як і в будь-якій розвиненій країні, дуже суворе екологічне законодавство, за яким подібні об’єкти можуть бути й заборонені. Але в нашому випадку екологічна експертиза була проведена за участю канадських державних органів і проаналізовані всі можливі фактори ризику. Був зроблений висновок про допустимість і прийнятності очікуваних рівнів впливу, з огляду на те, що у нас досить чистий процес запуску. Перший ступінь ракети працює на парі гас-кисень, друга на висококиплячих компонентах палива. – розповів Максим Дегтярьов. – У них є ряд переваг, які роблять таке паливо на даному етапі розвитку ракетної техніки незамінним. Воно використовується повсюдно, усіма країнами, що мають подібні технології. Але не це було головним об’єктом уваги екологічної експертизи. Перш за все, оцінювали широкий спектр питань, які стосувалися впливу на флору і фауну. Експертиза була складною, докладної. Експертам надавалися матеріали компанією Maritime Launch Services, а ми надавали всіляке сприяння. Принципові питання вирішено та залишилися лише деталі врегулювання організаційних питань. Тепер нашим партнерам з канадської компанії Maritime Launch Services належить оформити права на користування земельною ділянкою. Після цього можна буде почати роботи на місці розташування майбутнього космодрому”.

На питання, коли відбудеться перший запуск, він відповів:

“Поки цільові терміни — це друга половина 2022 року. Ми створюємо проєкт на ракетний комплекс. Він містить і саму ракету-носій, і наземний комплекс зі всієї вхідною в нього інфраструктурою. Уже розроблений ескізний проєкт, випереджаючими темпами ведеться розробка конструкторської документації на маршовий двигун першого ступеня, ряд важливих вузлів і агрегатів. Ведеться випуск документації на ракету в цілому, на наземне обладнання”.

Другий ступінь і головний обтічник запозичуються з ракети «Циклон-4», яку збиралися запускати в Бразилії, хоча потрібно коректування в частині заміни деяких матеріалів і комплектуючих. Ця ракета «Циклон-4М» – проєктується, виходячи з очікуваних потреб ринку. Всі об’єктивні дані вказують на зростання попиту на виведення корисних навантажень на низькі навколоземні орбіти. Тому ракета спроєктована таким чином, щоб найбільш оптимально відповідати цій ринковій ніші. Ракети сімейства «Циклон», зокрема, «Циклон-3», показали себе дуже надійними носіями. Було здійснено велику кількість пусків, які показали високу надійність. «Циклон-4М» – еволюційний розвиток ракет цього сімейства. Новий носій успадкував багато технічних рішень, які давно відпрацьовані на практиці, з іншого боку є багато нових рішень, які відповідають сучасним трендам у розвитку ракетно-космічної техніки.

Крім того, він повідомив, що російських комплектуючих в ракеті-носії не буде:

“Ми прийняли для себе рішення, що надалі у всіх поточних роботах і майбутніх розробках ми відмовляємося від комплектуючих, доступ до яких може бути ускладнений з різних причин. Це може стосуватися не тільки російських комплектуючих, але, звичайно, в даний момент мова йде в основному про Росію. Тому на «Циклон-4М» російських комплектуючих не буде. Всі вони повністю будуть українські або не тільки українськими — це вже інше питання. Історично так склалося, що ми працювали з Росією, і довгий час це за інерцією тривало, адже ми колись були однією галуззю, існували тісні коопераційні зв’язки, які в даний момент вже фактично не підтримуються. У тому числі джерела отримання конструкційних матеріалів, ми їх теж традиційно закуповували у російських виробників”.

“Фінансуванням робіт зі створення ракетно-космічного комплексу в цілому займається Замовник компанія Maritime Launch Services. Ця компанія, за даними відкритих джерел, залучає фінансування на комерційному ринку на різних умовах. Там досить складні схеми, але ніякого державного партнерства немає, це чисто комерційний проєкт. Тому державні органи ні Канади, ні України безпосередньо в проєкті не беруть участі. Хоча Державне космічне агентство України надає всебічну підтримку там, де це потрібно. Плюс ми бачимо живий інтерес до проєкту канадської влади. Існує певна моральна підтримка на рівні того регіону, де планується розмістити космодром. Це північна частина півострова Нова Шотландія. Комплекс буде розташовуватися безпосередньо на березі Атлантичного океану. Місцевість заселена, але щільність населення невисока. Хоча це досить розвинена територія, є активна і серйозна промисловість. Але саме ця частина пів острова, в основному, хвойні ліси північного типу, низькорослі сосни, болота і бурелом”, — повідомив Максим Дегтярьов.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Источник: uprom.info

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