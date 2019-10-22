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Зарплати у робочих сферах у 3 кварталі впали на 17% - дослідження

Зарплати у робочих сферах у 3 кварталі впали на 17% - дослідження

Зарплати у робочих сферах у 3 кварталі впали на 17% у порівнянні з попереднім, у сфері домашнього персоналу спад був найбільшим - 44%.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели аналітики OLX Робота.

Зазначається, що представникам домашнього персоналу у середньому пропонують 5 500 грн, але можна відправитися у пошуки роботи до Київської області й отримувати приблизно 12 500 грн.

"Єдина галузь, де зарплати не змінюються вже півроку, - виробництво. Працівникам готові платити в середньому 10 000 грн/місяць", - йдеться у дослідженні.

Зменшення зарплат спостерігалося і у сфері охорони та барно-ресторанній індустрії. Роботодавці пропонували на 22% менше в порівнянні з попереднім кварталом. При цьому охоронцям готові платити на чверть менше, ніж барменам. У перших місячний оклад може бути 5 800 грн, а у барменів - 7 100 грн.

Найбільша середня зарплата по Україні пропонується будівельникам - 12 300 грн, а в Закарпатській області їхній заробіток сягає 20 000 грн.

Працівникам транспортної сфери у Київській області пропонують 17 000 грн/місяць. До порівняння, в Україні середній рівень зарплат у логістиці - 11 200 грн.

Загалом у 3 кварталі роботодавці розмістили 68 000 вакансій на платформі OLX Робота. У найбільшому попиті залишаються представники торгової сфери - 27% всіх пропозицій.

На другому місці за популярністю спеціалісти з логістики - 17%. У барно-ресторанній і будівельній індустрії роботодавцям потрібні по 14% спеціалістів. Найскладніше влаштуватися агроспеціалістам, їх шукають найменше.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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