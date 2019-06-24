Засновник PassivDom звинуватив інвестора Андрія Колодюка у вимаганні частки компанії

Максим Гербут, засновник стартапу PassivDom, написав для видання «Бізнес Медіа» колонку «Токсичні інвестиції в Україні. Як уникнути інвестора, який руйнує стартап ». У матеріалі Гербут розповів, що керуючий партнер фонду AVentures Андрій Колодюк вимагав 35% компанії і шантажував його.

У своїй колонці Гербут повідомив, що Колодюк був одним з перших потенційних інвесторів з України. За словами засновника PassivDom, Колодюк заявив, що готовий піти з фонду, ставши частиною команди стартапа:

«Перший наш контакт з токсичним інвестором в Україні - Андрій Колодюк, який заявив що хоче кинути роботу в фонді і стати нашим кофаундером, але на ділі намагався отримати 35% компанії за консалтингові послуги з advisory agreement. Андрій говорив, що зберігав у таємниці від своїх партнерів по фонду свої плани стати кофаундером нікому невідомого українського стартапу ».

Гербут пише, що коли він зрозумів, що інвестицій не буде, а Колодюк хоче отримати частку «за так», то попрощався з ним. Після цього, пише засновник PassivDom, почалися проблеми:

Ми почали отримувати пошту з погрозами розповісти всім на світі які ми погані (всім українським інвесторам, посольству США, інвестфондам в США і т.д.). Попри збережене листування, Андрій навіть зробив задокументовану письмову спробу вимагання $ 250 000, погрожуючи конкретними діями щоб знищити нашу репутацію. Після пропозиції продовжити листування в суді, токсичний інвестор зник з нашого життя. У підсумку, це коштувало нам репутаційних ударів і втрати трьох інвестиційних угод з українськими інвесторами на суму трохи більше одного мільйона доларів два роки тому.

Журналісти попросили Андрія Колодюка прокоментувати слова Гербута. Колодюк не підтверджував і не спростовував слова Гербута:

У матеріалі Максима Гербут немає жодного доказу його слів. Подібні звинувачення повинні нести за собою якийсь фактаж, інакше вони являють собою порушення права на недоторканність ділової репутації (ст. 299 Цивільного кодексу України) і наклеп (ст. 125 Кримінального кодексу України).

Водночас є такі факти: кілька українських видань почали розслідувати інформацію про судову справу американських інвесторів проти Максима Гербут в американському суді. Суть претензій в тому, що Максим дезінформував інвесторів про стан справ проекту, вивів інвестиції через особисті рахунки в Україні та використовував їх на не пов'язані з компанією і проектом цілі, причому мова йде про півмільйона доларів. Таких інвесторів вже троє, і жоден з них не знав про існування інших. Їх може стати ще більше. Але я не суддя, і скоро ми дізнаємося рішення американського судді з цього питання. Якщо звинувачення підтвердяться, це може стати серйозним ударом по репутації українських стартапів для американських інвесторів.

Як людина, яка добре знає проект Максима і робив багато інтро іншим інвесторам, я несу відповідальність за те, що рекомендував його, і тепер не можу дозволити цій ситуації залишитися без відповіді. Закликаю журналістів керуватися фактами, спілкуватися з постраждалими інвесторами і не допускати поширення непідтверджених неправдивих даних ».

На думку опитаних журналістами співробітників українських інвестиційних фондів, це перше подібне публічне звинувачення відомого українського інвестора в непорядності. Швидше за все, це негативно позначиться на репутації особисто Андрія Колодюка і зокрема AVentures Capital. Також негативно позначиться на репутації та інвестиційні перспективи PassivDom і особисто Максима Гербута, якщо справа з судом проти американських інвесторів вирішиться не на його користь.

Источник: elektrovesti.net

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